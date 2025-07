Ampliação do Posto de Saúde Maria Casagrande Favoreto segue em andamento

Outra obra em andamento é a ampliação da UBS – Unidade Básica de Saúde Maria Casagrande Favoreto. O prédio, que atualmente possui cerca de 161 m2, irá dobrar de tamanho, ganhando aproximadamente 248 m2, além da reforma de mais 70 m2 Com essas obras, a administração municipal pretende melhorar ainda mais o atendimento à população, tirando da região central a centralização dos serviços de saúde. A meta é entregar as obras até o final de outubro. No entanto, como a empreiteira tem se empenhado na finalização do projeto, o Departamento de Engenharia acredita ser possível a entrega da obra ainda no mês de setembro. A UBS Maria Casagrande Favoreto fica no Residencial Sanches, próximo ao Jardim Paraíso e o Jardim Aurora e, com a ampliação será possível atender os moradores dos demais bairros vizinhos.