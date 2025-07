Alexandre Curi visita Sertanópolis

No sábado, dia 12 de julho, o Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi esteve visitando a cidade de Sertanópolis. Ele já percorreu os 399 municípios do Paraná e está cotado para ser o candidato a governador do Estado, através do grupo político do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Segundo ele, “o governador vem fazendo um excelente trabalho em todos os setores e regiões do Estado e esse trabalho precisa continuar. Até abril do ano que vem iremos ter uma definição das candidaturas e meu nome vem sendo cogitado para disputar o Governo Estadual. O grupo vem forte e deverá contar com nomes importantes para a disputa estadual. Se o nosso nome for de consenso, iremos colocar para apreciação dos eleitores”, afirmou. Curi foi recebido pela prefeita Ana Ruth Secco, pelo vice, Edson Filho, vereadores, autoridades e por amigos que possui na cidade. O encontro aconteceu na lanchonete da AABB e contou com a presença de várias pessoas, que demonstraram seu apoio à candidatura de Alexandre Curi ao governo do Estado. Outro nome que também deverá entrar na disputa ou compor a chapa majoritária é a do Deputado Federal, Guto Silva.