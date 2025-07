Escolas de Sertanópolis alcançam maior nota na Prova Paraná

Duas escolas de Sertanópolis conseguiram uma importante conquista. No início de junho, o Departamento de Educação de Sertanópolis premiou as turmas campeãs da primeira edição da Prova Paraná nas escolas municipais. Foram avaliados os alunos do 2º e 5º ano das escolas municipais, sendo a campeã do 2º ano, a turma da Escola Luiz Deliberador, da professora Jéssica Verteiro e do 5º ano a Escola Benedito Biasi Zanin, das professoras Lauane Lopes Chinelli e Neusa Barbosa. Essa conquista é um importante reconhecimento pelo esforço, dedicação e empenho dos estudantes e professores envolvidos. Além de estimular o aprendizado e a competitividade saudável, a premiação reforça o valor do estudo e do trabalho em equipe. Parabéns às turmas vencedoras por essa conquista especial. Que essa experiência motive ainda mais os alunos a continuarem se dedicando aos estudos e a buscarem sempre o seu melhor. Além do troféu e medalhas, os alunos ganharam como incentivo, um dia de brincadeiras, acompanhados por um lanche especial. Valeu garotos e professoras!