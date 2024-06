Jornal da Cidade de Sertanópolis Ganha Destaque na Nova Diretoria da Adjori/PR

A Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná (Adjori/PR) elegeu, neste domingo (9), sua diretoria para o biênio 2024/2026, durante o 28º Congresso da Adjori/PR realizado em Foz do Iguaçu. O evento, que reúne representantes de 28 meios de comunicação de diversas cidades do Paraná, segue até terça-feira (11), no auditório do Foz Plaza Hotel.

A única chapa registrada, denominada “Aramis Gorniski”, foi aclamada por unanimidade. Esta chapa homenageia o fundador do Jornal Tribuna Regional da Lapa, e a posse será realizada na segunda-feira (10).

Cidenei Cristian Allebrandt, popularmente conhecido como “Alemão do Jornal”, foi reeleito presidente. Allebrandt expressou sua gratidão pelo apoio dos associados e destacou a importância da parceria da Adjori/PR com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Ele garantiu que, juntamente com os demais membros da diretoria, continuará trabalhando para fortalecer a Adjori/PR, ampliando a atuação da entidade e atraindo novos associados.

Um dos destaques desta nova diretoria é Getúlio Vargas Soares, diretor do Jornal da Cidade em Sertanópolis, que assume a vice-presidência da Adjori/PR. Getúlio Vargas Soares é uma figura central na comunicação local, com uma trajetória de dedicação e inovação no jornalismo regional.

O Jornal da Cidade, sob a direção de Getúlio Vargas Soares, tem se destacado pela sua cobertura abrangente e pelo compromisso com a veracidade e a ética jornalística. Fundado há duas décadas, o jornal conquistou um lugar de respeito e confiança entre os leitores de Sertanópolis e região, servindo como um veículo essencial de informação e debate público.

“A eleição para a vice-presidência da Adjori/PR é um reconhecimento não apenas do meu trabalho, mas de toda a equipe do Jornal da Cidade. Estamos comprometidos com a qualidade da informação e em contribuir para o fortalecimento da imprensa do interior do Paraná”, afirmou Getúlio Vargas Soares.

A nova diretoria da Adjori/PR é composta pelos seguintes membros:

Presidente: Cidenei Cristian Allebrandt (Jornal A Folha do Sudoeste)

Vice-presidente: Getúlio Vargas Soares (Jornal da Cidade)

Tesoureiro: Waldiclei Barboza (Jornal O Popular do Paraná)

2º Tesoureiro: Carlos Cezar Martine (Jornal O Trombeta)

Secretário: Moacir Luiz Gouchert (Jornal Gazeta de Palmeira)

2º Secretário: Sinuê Giacomini (Jornal Folha de Palotina)

Conselho Fiscal – Membros Titulares:

Ciro Ivatiuk (Jornal Hoje Centro Sul)

Marcelo Soares da Silva (Jornal O Pioneiro)

Membros Suplentes:

Luiz Marcelo Fedeger (Jornal Impacto Paraná)

Márcia Moskado (Jornal Folha do Norte)

Luiz Veroneze (Jornal da Fronteira)

Com uma diretoria comprometida e atuante, a Adjori/PR promete um trabalho intenso para continuar elevando o padrão dos meios de comunicação do interior do Paraná, focando na expansão e fortalecimento da entidade.

Os líderes da nova diretoria da Adjori/PR: Alemão de Palmas (Presidente), Getúlio Vargas Soares (Vice-Presidente) e Valdiclei Barboza de Araucária (Tesoureiro).