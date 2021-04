Secretário da Saúde visita UBS de Paranagi

O Secretário da Saúde Beto Preto, esteve em visita a Unidade Básica de Saúde no distrito de Paranagi, em Sertaneja. O Secretário estava acompanhado pelo Prefeito Jamison, vice-prefeito Galego, vereadores e secretários. Beto Preto ficou satisfeito com o andamento das obras, que deve ser inaugurada em breve.

A unidade de saúde vai levar o nome do pioneiro de Paranagi, José Frederico, cuja família foi representada pelo filho, Renato Frederico, que cantou uma música em homenagem ao pai, agradecendo a todos. O Pastor Orlando Antonangelo, fez as bênçãos do local.

A Secretária de Saúde, Silvana Germano lembrou da importância que o município vive nesse momento. Segundo ela, “está difícil, mas vamos vencer (com relação à pandemia). Somos gratos ao Governo do Estado por essa obra e possuímos vários outros projetos. Sabemos onde buscar recursos, pois vocês (Governo do Estado) são parceiros da saúde”, conclamou.

Ainda usaram a palavra, o Presidente da Câmara, Samuel do Prado, que lembrou o fato de Beto Preto ser médico e ter sido prefeito de Apucarana. Já Valdecir Galego, vice-prefeito disse ter contraído Covid, chegou a ir para UTI e sabe a importância da saúde na vida das pessoas.

O Secretário Beto Preto elogiou Jamison, que, segundo ele, “é um grande prefeito. O governador Ratinho Júnior pediu que eu viesse aqui, mostrando que saúde se faz do bairro para o centro. É uma visita de agradecimento, pois a inauguração será feita pelo Deputado Romanelli, o grande responsável por essa obra”, confirmou.

O Prefeito Jamison destacou a importância da nova UBS para o distrito de Paranagi. Agradeceu a visita de Beto Preto pois, segundo ele, “o Secretário sabe a importância de ser municipalista”. Ele ainda agradeceu aos parceiros, a Câmara, o vice-prefeito e a equipe da saúde. Jamison lembrou que ao lado, ainda será instalada uma clínica de fisioterapia. O Prefeito ainda confirmou que o atendimento será até às 23 horas, “o que trará mais tranquilidade à população”, observou. Jamison também falou sobre algumas importantes obras que estão sendo feitas em Paranagi, como as 27 unidades habitacionais, uma área de lazer através do Projeto Meu Campinho, uma quadra poliesportiva e a mais importante de todas, o Terminal Turístico.

Estão sendo investidos cerca de 1,2 milhão do Governo do Estado em Sertaneja e Paranagi. Desse montante, estão previstas a aquisição de uma nova ambulância e já foram executadas as obras de uma nova UBS, com sala de odontologia e fisioterapia, em Sertaneja, além da inclusão do Posto de Saúde em Paranagi.

Dando continuidade ao programa Vacina Paraná, Beto Preto e o Prefeito Jamison participaram da vacinação de idosos, entre eles, a senhora Maria das Graças Silva, que foi uma das pessoas imunizadas.

UBS de Paranagi, recebeu o nome do pioneiro José Frederico. O atendimento da unidade será até às 23 horas.

O Secretário de Saúde do Estado, Beto Preto foi recepcionado pelo Prefeito Jamison e o vice Galego, que após ter contraído Covid, chegou a ir para UTI e sabe a importância da saúde.

Secretário de Saúde do Estado, Beto Preto.

Vereador Samuel do Prado agradeceu a presença de Beto Preto, secretário de saúde do Estado e médico.

Secretária de Saúde, Silvana Germano.