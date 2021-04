Novo ônibus escolar para Primeiro de Maio

A administração de Primeiro de Maio está de parabéns. O bom trabalho desenvolvido em vários setores continua dando resultados e a prova está aí: Mais um ônibus escolar zero quilômetro para o município.

Através de emenda do Senador Flávio Arns, foi destinado no ano passado um ônibus para o transporte escolar, através do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. A emenda, no valor de R$ 199.940,00 não chegou a tempo e na tramitação, o ônibus acabou tendo o valor aumentado. Para não perder o recurso, a Prefeitura resolveu bancar a diferença de aproximadamente R$ 74 mil. Ao todo, o novo veículo custou R$ 274 mil.

Com relação a utilização do novo ônibus, ainda não está resolvido em que linha será utilizado. Segundo a Secretaria de Educação, Vera Paschoalino Stivanelli, “a frota de veículos escolar, incluindo aí, os ônibus, vans e veículos de passeio para uso administrativo, está praticamente nova. São todos veículos de 2018 para cá e junta-se a esses, mais este ônibus escolar. Se não fosse a administração, iriamos perder essa verba, pois a burocracia em Brasília é muito grande e demorou para sair. O ônibus acabou subindo de valor e a verba que antes daria para comprar à vista, o município foi obrigado a dar a contrapartida, completar”, explicou.