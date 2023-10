Atividades marcam a Semana das Crianças

Entre os dias 05 a 11 de outubro, mais de 1.100 alunos da Rede Municipal de Ensino e da Escola da Apae se divertiram prá valer, na Semana em comemoração ao Dia das Crianças. Foram inúmeras atividades diversificadas, como piscina de areia, futebol de sabão e peças teatrais educativas e divertidas.

Os brinquedos foram locados no Centro de Eventos e o resgate das brincadeiras foram realizadas nas instituições de ensino. Os alunos do Curso de formação de Docentes apresentaram a peça “O sequestro do tempo”, com personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo.Um filme foi transmitido no Centro Cultural Manoel Palma Cano, fazendo a alegria da garotada. A promoção e organização ficou a cargo da Secretária Municipal de Educação, com apoio da Prefeitura de Alvorada do Sul. O empenho ficou a cargo das professoras, coordenadoras das escolas e diretoras.

Escola CMEI Criança e Esperança. Escola CMEI Augusto Alves.

Escola CMEI Clóvis Daguano. Escola Sítio do Pica Pau Amarelo.