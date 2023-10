1ª ExpoKids leva magia para as crianças de Rancho Alegre

A comemoração da Semana da Criança em Rancho Alegre foi um sucesso. Com o empenho da administração municipal e a colaboração de servidores municipais, equipe da saúde e da Educação, as crianças se divertiram num mundo mágico e lúdico.

A ideia partir do Prefeito Fernando Coimbra e do vice, Flavinho Henrique Pereira. Dezenas de brinquedos levaram alegria para as crianças, muitas delas que nunca puderam andar num carrinho tromba-tromba, numa roda gigante e outros brinquedos. Além dos brinquedos, a organização trouxe o pessoal da saúde, que fizeram exames e colocaram as ambulâncias a postos, para eventuais emergências.

As guloseimas deram um toque a mais na festa. Refrigerantes grátis, algodão doce, pipoca e outros doces e quitutes, fizeram a alegria da criançada.

Confira algumas fotos do evento, que aconteceu no Estádio de Futebol de Rancho Alegre.

O Prefeito Fernando Coimbra o vice Flávio Henrique Pereira também estiveram presentes no evento que foi um grande sucesso e elogiado por todos.Além da grande festa o evento foi marcado pela organização e pela segurança.