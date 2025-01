Bruno Santa Rosa autoriza compra de uniformes escolares

O prefeito de Primeiro de Maio, Bruno Santa Rosa, assinou, na última terça-feira, dia 07 de janeiro, a autorização para compra de uniformes escolares para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, num total de 820 uniformes, para todos os alunos da rede municipal. Os uniformes serão distribuídos de forma gratuita para todos os estudantes e incluem uma camiseta, uma camiseta regata, shorts-saia para as meninas, jaqueta de inverno, calça, dois pares de meias, um par de tênis e um par de sandálias. A distribuição será realizada com a intenção de oferecer maior conforto e padronização no ambiente escolar, além de representar um grande apoio às famílias, que tenham pouco recursos financeiros neste início de ano. Os uniformes também visam oferecer melhor qualidade de ensino. Para que os alunos estejam devidamente uniformizados já no retorno às aulas, o Prefeito Bruno Santa Rosa solicitou agilidade no processo de aquisição dos uniformes e que as compras sejam feitas o mais rápido possível. Segundo o Prefeito Bruno Santa Rosa, “A medida também proporcionar aos pais, uma ajuda extra, sem precisar arcar com esse custo, no início do ano. Estamos trabalhando para proporcionar o melhor para os nossos estudantes. Com os uniformes, queremos dar as condições necessárias para que todos tenham um início de ano letivo tranquilo e focado apenas no aprendizado, sem se preocuparem com os uniformes. É a Prefeitura de Primeiro de Maio investindo na educação, para que possamos oferecer uma qualidade de ensino como realmente nossos alunos merecem”, afirmou. Com essa medida, o Prefeito Bruno Santa Rosa vem reforçar a importância de ações sociais que visem o bem-estar e o sucesso dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

