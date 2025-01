Em Sertaneja, Prefeito Jamison encerra mandato de oito anos

Com popularidade em alta, o Prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete, fechou o ciclo de dois mandatos consecutivos com a inauguração de várias obras, frota renovada e vários projetos em andamento. A oito anos atrás, Sertaneja vinha de tempos difíceis, com muitas dificuldades e problemas por toda cidade e também no distrito de Paranagi. Jamison fez a cidade renascer com uma administração séria e competente. Na área da saúde, Sertaneja foi destaque no Paraná, ficando em 15º lugar entre os 399 municípios do Estado, na área de investimentos em saúde. A cidade também foi destaque na área da educação, com média de investimentos acima da normalidade de todo país, através de índices medidos pelo Governo Federal. No final do ano, uma sequência de inaugurações fecharam os dois mandatos, com aprovação acima da média. Um moderno Terminal Turístico, próximo à Ilha do Sol, recém-inaugurado dará um forte impacto ao turismo regional. Outras importantes inaugurações, como o Centro de Logística e a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, vieram para incrementar a administração municipal e fortalecer a economia agrícola do município. O Saae recebeu fortes investimentos e a cidade foi contemplada com um planejamento sustentável e turístico, antes nunca visto. No distrito de Paranagi, antes esquecido, foram construídos uma clínica de fisioterapia, reforma completa do Posto de Saúde, casas populares, quadra Meu Campinho, estrutura esportiva, barracão industrial, drenagem de ruas, recape e muito mais. Em Sertaneja, investimentos na renovação da frota municipal, cursos de capacitação visando preparar a mão de obra para atender o Hard Rock Hotel Ilha do Sol, a construção do Espaço Infância, conjuntos habitacionais, troca da iluminação, panificadora comunitária, calçadas e arborização, galerias de águas pluviais, investimentos em educação, com a entrega de uniformes e materiais escolares, além outros benefícios, levaram o município a ser incluído no Mapa do Turismo paranaense, um grande avanço. A cidade mudou, foi transformada para melhor e a população aprovou a administração Jamison Donizete. O próximo prefeito, Samuel do Prado terá a ajuda de Jamison, pelo amor que ele sente pela cidade. Em oito anos, a cidade avançou mais que nos quase oitenta anos de existência.

