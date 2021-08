Programa de Interiorização reúne secretarias da região

A Secretaria de Assistência Social de Alvorada do Sul participou de um evento do Programa de Interiorização do Governo do Estado do Paraná, na cidade de Cornélio Procópio, ocorrido no último dia 18 de agosto.

Promovido pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Governo do Estado do Paraná, o encontro serviu para apresentar os novos programas para os gestores municipais e secretários de Assistência Social dos municípios da região. O Secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, esteve presente e assinou, juntamente com a Secretária de Assistência Social de Alvorada do Sul, Letícia Brussolo Moura, um termo de adesão do município para alguns projetos.

Secretária de Assistência Social Letícia Brussolo Moura participou do encontro e planeja em breve aplicá-los em Alvorada do Sul.