Explosão de casos de Covid obriga medidas mais rigorosas em Bela Vista

Nas primeiras semanas de agosto, a cidade de Bela Vista do Paraíso viu acontecer uma nova explosão no número de casos de Covid-19 no município. A onda de calor motivou o aumento das aglomerações de pessoas e o relaxamento de quem já tomou a primeira dose da vacina. Os casos aumentaram violentamente na cidade nas primeiras quinzenas.

Embora a prefeitura tenha intensificado a fiscalização, a ação não foi suficiente. Com isso, foi publicado um decreto ainda mais rigoroso, determinando o toque de recolher à partir das 22 horas, a proibição de eventos em chácaras ou em qualquer lugar da cidade. Está proibida a venda de bebidas alcoólicas após as 22 horas. O decreto passou a valer a partir do dia 21 de agosto e não tem prazo para terminar.

O aumento de novos casos em Bela Vista do Paraíso chegou a incríveis 555% no número de novos casos de Covid-19 e foi a terceira pior semana até o momento de toda a pandemia. Em apenas 20 dias, foram detectados 145 casos no mês de agosto, 48 a mais que em julho. De acordo com o boletim do Serviço de Saúde do último dia 20 de agosto, o município tem 2.057 casos confirmados, com 104 casos ativos, o maior número desde 25 de março. No entanto, o decreto mantém a maioria dos itens do decreto anterior, uma vez que o comércio continua com o atendimento normal (das 8 às 18 hs), permitindo a entrada de 50% da capacidade de pessoas no local. Supermercados, padarias, hortifrútis, casas de carnes, farmácias permanecem liberadas para funcionar das 6 às 21 hs de segunda a sábado e das 6 às 13 horas aos domingos. Para esses locais foi liberada a entrada de menores de 12 anos. O consumo de alimentos continua proibida dentro das lojas. Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar das 8 às 22 horas. O delivery continua liberado até as 22 horas.

Nas academias, o horário se estende até as 22 horas, com 50% da capacidade. Atividades esportivas, como futebol, vôlei, basquete e outros, podem ser praticados até as 22 horas. Clubes recreativos poderão abrir até esse horário. Templos religiosos também podem funcionar até as 22 horas, com 50% da capacidade. Ficam proibidos a locação de chácaras e a realização de eventos em geral, em qualquer local, até o próximo decreto.

Em vídeo publicado no dia 23 de agosto, o Prefeito de Bela Vista do Paraíso anuncia regras mas rígidas ao combate a Pandemia. Casos subiram 555%, com 145 casos confirmados em 20 dias.