Ministério Público suspeita de contratação em Porecatu

O Ministério Público Estadual fez uma recomendação administrativa ao Prefeito de Porecatu, Fábio Luiz Andrade, no último dia 12 de agosto, solicitando o cancelamento do contrato com Anderson Aparecido da Silva Souza. O contrato considerado suspeito pelo MP se tratava de um ex-funcionário comissionado, que ocupou o cargo de assessor de gabinete de 09/01/2019 até 18/12/2020.

O Prefeito Fábio Luiz Andrade realizou uma licitação para contratação terceirizada de mão de obra para motorista e auxiliar de serviços gerais, no valor de R$ 484.763,89, segundo o Ministério Público. O inquérito civil possui o Nº 0114.21.000275-3. Além desta licitação, existem mais duas, uma para manutenção predial, no valor de R$ 125.850,00 e para recadastramento do IPTU, no valor de R$ 17.450,00

As contratações consideradas irregulares foram denunciadas pelo vereador Alex Tenan e aceitas pelo Ministério Público da 1ª Promotoria, através da Dra. Silvia Dariva Silva e Pereira, que recomendou, sob pena de abertura de inquérito civil público, da imediata suspensão dos pagamentos aos suspeitos, bem como se abstenha de realizar novas contratações de pessoas jurídicas para realização de atividades que sejam próprias da administração pública, através de seus servidores.

Foi encaminhada cópia da recomendação administrativa à Câmara Municipal e a denúncia transformada em inquérito administrativo. A medida é mais um problema ao rol de processos que o Prefeito Fábio Luiz Andrade coleciona, desde a sua posse, principalmente no segundo mandato. As consequências estão cada vez mais complicadas e, possivelmente, mesmo que não seja condenado durante seu mandato, poderá ser condenado posteriormente, haja visto que a Justiça é lenta e morosa, mas não tarda. Pela sua arrogância e soberba, o Prefeito Fábio Luiz Andrade só tende a se complicar. Calçar as sandálias da humildade não faz parte de seu perfil.

Vereador Alex Tenan denuncia ao Ministério Público o Prefeito Fábio Luiz Andrade, por contratações irregulares e denúncia é aceita.