Estádio de Alvorada do Sul entra na última etapa

O Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul está com as obras nos últimos detalhes, restando apenas a finalização do estacionamento e pintura de alguns locais. Estas são as últimas etapas do projeto que teve início em 2019.

O estádio passou por uma reforma geral. Entre as melhorias está iluminação com modernas lâmpadas de led, reforma dos vestiários e bancos de reservas aterrados, substituição dos alambrados, ampliação e reforma da lanchonete, com banheiros, reforma e pintura da arquibancada, estacionamento, pátio em paver e reforma do escritório.

Foram investidos aproximadamente R$ 700 mil, sendo R$ 325 mil através de uma emenda do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly pelo Ministério do Esporte do Governo Federal, mais R$ 375 mil de recursos próprios do município. A obra foi executada pela Secretaria de Obras e Edificações, num prazo de 240 dias.

O Prefeito Marcos Pinduca Voltarelli, um aficionado pelo esporte, tinha pretensão de inaugurar o Estádio Municipal com uma grande festa. “Devido a pandemia, isso não será possível agora, pois as aglomerações estão proibidas. Em breve, assim que isso passar vamos fazer uma grande festa para a inauguração. Vamos voltar aos bons tempos dos jogos municipais e regionais. O esporte é saudável e a cidade merece um estádio com uma boa infraestrutura”, informou.

A fachada/entrada, sala administrativa, vestiário e bar foram passaram por reforma completa.

Sala administrativa.

Novos vestiários.