Plantio de gramas no caminho da Paranatur

A Rua 18, em Primeiro de Maio, que dá acesso ao Complexo Turístico da Paranatur agora recebeu o plantio de gramas em sua lateral. Após a construção das calçadas ecológicas em paver, foi realizado o plantio de grama numa das margens. Porém, no lado do desaterro, ainda falta o plantio de gramas, para evitar a erosão. Na primeira de semana de junho, o plantio foi realizado, garantindo a beleza do local.

Nesta intervenção foram investidos R$ 144.854,88 que, além de melhorar o acesso à Paranatur e criar uma pista de caminhada para a população, irá beneficiar o acesso ao Hard Rock Hotel Ilha do Sol. Além da calçada ecológica, o local também recebeu o plantio de várias mudas de árvores nativas, com a devida acessibilidade, com piso táctil e rampa de cadeirantes.