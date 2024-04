Alvorada do Sul anuncia novas obras

O município de Alvorada do Sul recebeu, na última semana, a comunicação de várias obras que serão iniciadas ainda este ano, para beneficiarem a população.

Diferente da maioria das cidades do norte do Paraná, Alvorada do Sul, que já se consolidou com alguns títulos importantes, como “A Capital da Pesca” e a promoção de eventos de grande porte, agora anuncia obras públicas de grande importância para se consolidar de fato no rol das cidades que mais crescem na região.

A cidade não tem nenhuma rua sem asfalto, sendo todas em CBUQ, com recapes e manutenção rotineira. Agora, serão iniciadas as obras de pavimentação do acesso a vários loteamentos às margens da Represa Capivara. Entre as primeiras a serem contempladas estão o acesso até o Loteamento Gasparelli V e o recape do Loteamento Recanto do Tucunaré. Serão investidas nessas obras, recursos do Governo Estadual e do município, com valor superior a R$ 2 milhões.

Em outra etapa, será pavimentada a estrada que dá acesso aos loteamentos Mafia, Recanto dos Coqueiros, Metalúrgicos, Bem-te-vi, Alvorada II e Sombra da Mata. Essas obras serão construídas com recursos da Itaipu Binacional.

Além da pavimentação dessas estradas de acesso a vários loteamentos, também foi anunciada mais três importantes obras. Uma delas é a abertura da licitação para reforma do Hospital Municipal Emílio Alves, com invesmentos superiores s 2 milhões de reais. Novos equipamentos também serão adquiridos, entre eles, um moderno aparelho de Raio X Digital, de última geração.

Outra obra a ser construída é uma estátua do Cristo Redentor, no local conhecido como “Serrinha”. A área foi desapropriada amigavelmente da Família Gazarini e a construção da estátua está sendo iniciada. Ela terá cerca de 23 metros de altura, com espaço para celebrações ecumênicas e um local para a instalação de uma lanchonete, com outros diversos pontos de lazer. Será asfaltado todo trecho entre o Lago dos Patos e o monumento. Segundo o Prefeito Marcos “Pinduca” Voltarelli, “Com mais essa obra, Alvorada do Sul passará ter mais um importante ponto turístico à disposição de seus cidadãos e de todos que aqui visitam”, observou. O valor a ser investido será em torno de R$ 2,7 milhões, com recursos próprios e do Governo Federal, através do Ministério do Turismo.

Também está sendo construída uma nova Capela Mortuária (Casa de Velório), que se encontra com as obras bem adiantadas. Irá contar com espaço para contemplar até dois velórios simultaneamente, e será totalmente adequada para acolher em seus momentos mais difíceis de qualquer família que estarão se despedindo de seus entes queridos.

O valor a ser investido será de aproximadamente R$ 1 milhão, totalmente com recursos próprios do município. A nova Capela contará com estacionamento amplo e outros espaços necessários. A construção da nova Capela se tornou necessária pois a atual, que foi mal projetada, encobrindo totalmente a visão do pórtico de entrada do Cemitério Municipal. Além disso, nos últimos 20 anos, necessitou de diversas intervenções para sanar sérios problemas como goteiras, rachaduras, etc. A antiga capela é fruto de uma construção realizada sem qualquer estrutura adequada.

Estaremos acompanhando mais este grande passo do município de Alvorada do Sul, trazendo novas informações conforme o andamento das obras, até as suas conclusões.

A nova Capela Mortuária já teve as obras iniciadas. A anterior, com inúmeros problemas será desativada.

A administração também não esqueceu da saúde e o Hospital Municipal Emílio Alves passará por uma reforma como nunca antes havia visto. O raio x digital só possui similares em Londrina.

Alvorada do Sul irá construir um momento ao Cristo Redentor, diferente de todos os demais da região.