Jaguapitã tem uma das melhores queijarias do Paraná

O Paraná teve 55 queijos e produtos lácteos de 23 municípios premiados na 3ª edição do Mundial do Queijo do Brasil, que aconteceu entre os dias 11 e 14 de abril, em São Paulo.

No total, 1.900 produtos de 13 países foram avaliados por 300 jurados e 598 queijos e produtos lácteos receberam medalhas. O júri foi presidido pelo queijista Laurent Dubois, um dos melhores artesãos da França, na categoria queijo.

Entre os paranaenses premiados, 12 são medalhas Super Ouro, 14 Ouro, 14 Prata e 15 Bronze. Além do Brasil, participaram do concurso Itália, Espanha, México, Argélia, Inglaterra, França e outros países. Um dos produtos premiados é da vizinha cidade de Jaguapitã, que teve dois queijos premiados, da Estância Baobá.

Lívia Trevisan e Samuel Cambefort foram premiados na categoria Baommental, com uma medalha bronze e na categoria Requeijão de Corte, recebeu o prêmio Super Ouro. Eles explicam que o queijo baommental foi inspirado no emmental, mas com menos maturação e com sabor adocicado. Na edição passada do Mundial, a queijaria de Jaguapitã já havia levado sete medalhas. Os prêmios deste ano, vieram após um período de muitas dificuldades. Em 2023, a propriedade teve metade de seu rebanho roubado.

“Essas medalhas foram uma superação para a gente, depois de tanto sufoco”, diz a proprietária. Além do diferencial da produção agroecológica, adotado ainda por poucas propriedades da região, as receitas da Estância Baobá, tem valor sentimental. “O requeijão foi o primeiro queijo que fizemos. É uma receita de minha bisavó, que foi passada para minha mãe”, afirmou.

A Estância Baobá também faz parte da Rota do Queijo Paranaense, iniciativa do IDR-Paraná e aderiu recentemente ao Susaf. Atualmente, a pequena propriedade se prepara para ampliar a comercialização, estendendo a produção para todo Paraná.

Entre as queijarias premiadas está a Estância Baobá, campeoníssima em qualidade.