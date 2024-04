Mais de 200 ciclistas de 25 cidades participaram da primeira edição do Desafio das Capelas

Percurso por meio das paisagens naturais de Alvorada do Sul foi um dos grandes atrativos do evento

No último domingo (7) um total de 220 ciclistas de 25 cidades do Paraná marcaram presença na primeira edição do Desafio das Capelas, evento de mountain bike realizado em Alvorada do Sul e que percorreu trilhas deslumbrantes do município pelo meio rural. Mas além da contemplação da natureza, o Desafio das Capelas se conectou à rota de cinco capelas construídas em décadas passadas: capela da Vila Rural, do distrito da Esperança do Norte e do Ribeirão Vermelho, além das capelas dos condomínios Riviera do Nascente e Riviera do Poente.

O trajeto percorreu lagos, riachos e matas, e incluiu o Lago dos Patos, principal ponto turístico de Alvorada do Sul. A largada e chegada aconteceu em uma grande arena com vários atrativos para os participantes e para a comunidade. Palco com danças, equipe de fisioterapeutas, banheiras de recuperação, espaço gastronômico, entretenimento para crianças com pintura e artesanato, cabine digital e muito mais transformaram o evento em uma grande festa.

O prefeito municipal Marcos Voltarelli foi um dos participantes do Desafio. “Pratico o mountain bike há cerca de cinco anos e foi ótimo poder ter participado de mais esta iniciativa que divulga o município, traz entretenimento, saúde e ainda gera emprego e renda para a cidade. Toda a equipe que participou da organização foi contratada em Alvorada do Sul. Além disso, na arena de encontro dos ciclistas foram abertas várias oportunidades para profissionais da cidade interagirem com a comunidade por meio da comercialização de produtos e serviços”, afirmou.

Para Erica Bufalo, Secretária Municipal de Turismo, a infraestrutura do evento e toda a organização foram os pontos fortes desta primeira edição, além do trajeto cuidadosamente planejado para que os participantes usufruíssem de uma experiência única. “O Desafio das Capelas vem se somar ao nosso posicionamento de sermos referência em eventos esportivos. Tivemos adesão de ciclistas de várias cidades, demonstrando o grande interesse no evento pelos adeptos do mountain bike”, destacou.