Fibra ótica de última geração chega a Sertanópolis

A empresa Clusters Telecom Informática possui uma história de cerca de 15 anos no investimento em tecnologia. Junção de duas empresas, que originaram o nome Clusters, começou com internet via rádio, que era a tecnologia disponível em 2006. No início, a rede era de 2.4 GHZ e depois passou para 5.8 GHZ.

Em 2019, surgiu a ideia de se preparar para a tecnologia fibra ótica. As primeiras fibras trabalhavam com a geração EPON (Ethernet Passive Optical Network). Em 2020, com o amadurecimento das novas redes de fibra ótica, a tecnologia empregada pela Clusters é a GPON (Gigabit Passive Optical Network), muito mais rápida e eficiente. Basicamente, a diferença entre as duas tecnologias é a eficiência de tráfego de informação. Enquanto a primeira chega ao usuário final com 67%, a nova tecnologia apresenta 93% de eficiência na taxa de tráfego útil, entre outras vantagens.

Os sócios Emerson Millinitz e Elessandro Poças, investiram mais de um milhão de reais para trazer para Sertanópolis o que há de mais moderno e avançado em fibra ótica no momento. Além do investimento em fibra ótica em praticamente toda área urbana, os equipamentos Huawei e ZTE, marcas líderes no mercado mundial, que garantem a melhor qualidade disponível no momento. A empresa também investiu em especializações de mão de obra e novas instalações comerciais. A Cluster oferece planos de 50 a 500 mb para residências e links dedicados para o comércio e indústrias com velocidades entre 100 a 1.000 mb.

A empresa, sertanopolense, possui ainda negócios em Arapongas e Bela Vista do Paraíso e gera no município cerca de 15 empregos diretos. É uma honra ver uma empresa nascida na cidade, valorizar a mão de obra e procurar melhorar cada vez mais. Segundo Millinitz, “sabemos que essa não será a última tecnologia da área. A informática, a internet está sempre evoluindo. Se criarem uma tecnologia melhor, iremos atualizar. Nessa área não é possível ficar para trás. Não se pode parar. Temos que melhorar sempre”, afirmou.

A Clusters Telecom investiu em novos equipamentos, modernidade e especialização de pessoal.