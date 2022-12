Torneio de Truco de Sertaneja chega a sua 6ª Edição

Foi realizado, no último dia 27 de novembro, a 6ª Edição do tradicional Torneio de Truco, no município de Sertaneja. O Truco é jogado em duplas, sendo um jogo de cartas que une sorte e intuição. O jogo caiu no gosto popular, é praticado em todo Brasil e também na Espanha e Itália.

Foram inscritas 39 duplas (um recorde) e organizado pela Prefeitura Municipal de Sertaneja, através da Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura. As inscrições foram gratuitas e todos puderam passar um dia de lazer, com direito a camisetas, troféus e medalhas, além de um almoço para os participantes.

Estiveram prestigiando o Torneio o prefeito Jamison, o vice-prefeito Valdecir Martins (Galego), o pres. da Câmara, Samuel do Prado e vários vereadores, além de servidores públicos que foram conferir de perto os jogos. Confira os ganhadores: