Não é hospital. É PAM

A administração de Bela Vista do Paraíso afirmou, em vídeo gravado pelo Prefeito Fabricio Pastore (Jacaré), que o município estaria construindo um hospital. Na verdade, o que está sendo construído, com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é um Pronto Atendimento Municipal (PAM), conforme pode ser confirmado pela placa da obra.

A diferença entre eles: UBS – Unidade Básica de Saúde – realiza consultas, atendimentos, curativos, vacinas e outros procedimentos de baixa complexidade, com atendimento em horário comercial, durante o dia. PAM – Pronto Atendimento Municipal – presta os mesmos serviços de uma UBS, com alguns diferenciais, como atendimento de urgência e emergência para encaminhamento a hospital, com atendimento 24 horas por dia, não possui internamento, nem sala de cirurgia. Um hospital presta serviços de internamento, cirurgia, urgência e emergência, com atendimento 24 horas por dia.

O projeto está no site da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso e foi licitado como Concorrência Pública 03/2022, a um custo de R$ 3.784.959,50. No entanto, na placa da obra, o valor apresentado é de R$ 4.374.558,45, uma diferença de mais de milhão de reais. A placa da obra não informa o tamanho do prédio, mas no portal da transparência do município, a informação é de que terá cerca de 727 m2, com projeto padrão do Governo do Estado e será um Pronto Atendimento de baixa complexidade. Não haverá internamento, nem cirurgias.

O prazo para a entrega das obras é de 300 dias e está sendo construído no novo loteamento na entrada da cidade.

O projeto é padrão do Governo do Estado. Um Pronto Atendimento não prevê internamentos e nem possui Centro Cirurgico. Prefeitura afirma que esta será apenas a primeira fase. Vamors torcer para que a próxima etapa seja construída logo.

Na placa da obra, o prazo de construção é de 300 dias.