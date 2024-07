Pesquisa registrada é divulgada em Rancho Alegre

O pré-candidato a prefeito, Flávio Pereira, o Flavinho, filiado ao PSD, lidera a disputa eleitoral com 58,80% das intenções de votos. A pesquisa eleitoral, registrada no TSE sob o número PR05422/2024 para o cargo de prefeito na cidade de Rancho Alegre, mostra o pré-candidato a prefeito Flavinho, liderando a corrida para a prefeitura com 58,80% das intenções de votos, contra 28,00% da pré-candidata Darlene do Prado Moreira. Indecisos somam 12,00%, enquanto branco/nulo/nenhum, somou 1,20%

Flavinho também é o pré-candidato menos rejeitado. O atual vice-prefeito aparece com a menor rejeição entre os pré-candidatos a prefeito de Rancho Alegre. Segundo a pesquisa, apenas 12,40% dos eleitores disseram não votar de jeito nenhum no candidato do PSD, enquanto a pré-candidata Darlene, alcançou 28,40 dos eleitores que não votariam de jeito nenhum em sua chapa.

A atual administração é aprovada por 90% dos entrevistados. Outro dado a ser comemorado pelo pré-candidato Flavinho é a alta aprovação da administração da qual ele faz parte. 90% aprova a administração de prefeito Fernando Coimbra e do vice, Flavinho, enquanto apenas 7,20% reprova e 2,80% não sabe ou não opinou.

A pesquisa foi feita pelo Instituto Arbeit Pesquisas e contratada por Fernando Carlos Coimbra, entrevistou 250 pessoas no dia 07 de julho deste ano. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,9% pontos percentuais para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra.