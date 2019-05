Acervo do museu tem mais de dois mil títulos, entre livros, periódicos, catálogos e boletins. Leia a materia completa

Evento acontece de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, no ginásio municipal. Serão ofertadas vagas de emprego, confecção de carteira de trabalho, RG e CPF, cadastro para a tarifa social de água e luz, além de orientação jurídica e em diversas outras áreas. Leia a materia completa

Com este total, o Estado atinge hoje 47,1% do público-alvo previsto para a imunização. A campanha segue até o dia 31 de maio, nas unidades de saúde da rede pública, com a aplicação das doses de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Leia a materia completa