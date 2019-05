Selo Clima Paraná conquista Prêmio Expressão de Ecologia Premiação é a maior do Sul e de maior longevidade no país no quesito ambiental. O projeto paranaense reconhece empresas que decidem, voluntariamente, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Leia a materia completa

Mostra destaca importância das artistas mulheres no acervo do MAC-PR Intitulada “Estamos aqui! Relevos no Horizonte do Acervo do MAC”, a exposição que inaugura no dia 15 de maio, às 19h, reúne trabalhos de 15 mulheres – 11 artistas que integram o acervo do museu e quatro convidadas. A abertura acontece em 15 de maio, às 19h. Leia a materia completa