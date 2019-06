Será nesta quarta e quinta-feira (12 e 13). Encontros abrem o diálogo com a comunidade sobre temas fundamentais para a cultura no Paraná e esclarecem dúvidas sobre programas e editais. Leia a materia completa

247 municípios já assinaram termo de compromisso com o Governo do Estado para cumprir, até 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Com o uso do business intelligence a meta é alcançar todo o Estado. Leia a materia completa