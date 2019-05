Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Sul (CIISP-Sul) foi ativado nesta sexta-feira (10), em solenidade com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Unidade vai coletar informações sobre organizações criminosas e ajudar na estratégia de combate ao tráfico e contrabando. Leia a materia completa

Em evento com o presidente Jair Bolsonaro, para o lançamento do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública – Regional Sul, Ratinho Junior relatou a redução de 32% o número de homicídios e queda nos latrocínios e roubos de carros no primeiro quadrimestre. Leia a materia completa