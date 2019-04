Famílias de Nova Londrina recebem as chaves da casa própria Governador Ratinho Junior esteve no município e inaugurou o novo residencial. Ele disse que a meta do governo estadual é expandir ainda mais a construção de moradias no Paraná e lembrou que só no início do ano já foram liberadas 850 residências para 15 municípios. Leia a materia completa

Estado promove ações ambientais no Norte e Norte Pioneiro Atividades em Londrina, Sertaneja e Centenário do Sul incluíram o plantio de árvores e soltura de peixes, além da Tenda da Sustentabilidade com exposição didática para as crianças e distribuição de materiais de educação ambiental. Leia a materia completa