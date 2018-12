O futuro ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz, disse hoje (14) que o caso do italiano Cesare Battisti não deve ser abordado como uma questão política. Segundo ele, a avaliação deve ser jurídica. O futuro ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz - Arquivo/Agência Brasil "Éum desgaste desnecessário […]

A decisão de mandar prender o italiano Cesare Battisti foi eminentemente técnica, disse hoje (14) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux. Com isso, assim que Battisti for preso, poderá ser extraditado para a Itália, onde é condenado à prisão perpétua por crimes de terrorismo. Luiz Fux: "decisão de mandar prender Cesare Battisti […]

Vladimir Platonow - Repórter da Agência Brasil