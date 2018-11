Temer ressalta força e estabilidade das instituições em pronunciamento O presidente Michel Temer ressaltou “a força e a estabilidade” das instituições no país. Em pronunciamento do Dia da República, que hoje completa 129 anos, Temer defendeu a manutenção do equilíbrio e da união entre os brasileiros. “Vivemos um dos mais longos ciclos democráticos de nossa história que, na verdade, sempre foi repleta de interrupções […] Agência Brasil

Condomínio de Bolsonaro no Rio vira local turístico Desde o primeiro turno das eleições, o número 3.100 da Avenida Lúcio Costa, o condomínio Vivendas da Barra, onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro, entrou no circuito turístico do Rio de Janeiro. Ele costuma sair de casa em um comboio de três Mitsubishi Pajeros pretas com vidros totalmente escuros. Depois de eleito, o sinal […] Akemi Nitahara – Repórter da Agência Brasil