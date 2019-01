Polícia faz operação no Rio para prender acusados de tráfico de drogas Policiais civis cumprem hoje (17) 19 mandados de prisão preventiva contra acusados de integrar uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas e armas. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil, até […] Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil

Pequim ganha estacionamento inteligente nas ruas Com 6 milhões de veículos, Pequim está regulamentando suas vagas de estacionamento nas ruas com a introdução de equipamentos de cobrança eletrônica, com preços padronizados pelo governo. Desde 1º de janeiro, foram reformadas 13.644 vagas com linha branca em 166 ruas de três distritos pilotos: Xicheng, Dongcheng e Tongzhou . Segundo Rong Jun, vice-diretor da […] Agência Brasil*