Campanha Natal sem Fome distribui 200 toneladas em cestas básicas Cerca de um milhão de pessoas serão beneficiadas pela campanha Natal sem Fome deste ano, que já arrecadou 200 toneladas de alimentos. O projeto, que esteve suspenso por 10 anos, precisou ser retomado no último ano em razão do aumento no número de pessoas que vivem na extrema pobreza, totalizando 24,8 milhões, segundo o Instituto […] Jéssica Antunes* – Estagiária da Agência Brasil

Inspeção em presídio da PM encontra moeda estrangeira na cela de Pezão Uma inspeção do Gabinete de Intervenção Federal encontrou quase R$ 500 em moeda estrangeira na cela do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói. Pezão está na sala de Estado-Maior desde o fim de novembro, quando foi preso na Operação Boca de Lobo, da Polícia Federal. […] Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil