Ratinho Junior destacou que é a primeira vez que representantes do Executivo e de controle de legalidade se reúnem no Palácio Iguaçu para discutir o futuro do Estado. Desenvolvimento econômico, turismo, infraestrutura, produção agrícola e geração de emprego e renda foram temas do encontro. Leia a materia completa

Com resultados palpáveis de melhora do fornecimento e agilidade no atendimento, Companhia leva para o evento experiência de sucesso em município paranaense e coloca o consumidor no contexto de uma casa do futuro. Leia a materia completa