MPF recomenda planos de combate a incêndio para museus em seis estados Para evitar novas ocorrências como a do incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro, que causou a perda de grande parte do acervo exposto na instituição, o Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendações de prevenção e combate a incêndio para museus em seis estados . Os documentos foram encaminhados aos museus de Arte Sacra da […] Da Agência Brasil

Ministério do Meio Ambiente repudia ataques a equipes de fiscalização O Ministério do Meio Ambiente manifestou hoje (22) apreensão sobre os ataques praticados contra agentes de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os profissionais foram atacados durante operações de combate ao desmatamento na Amazônia neste final de semana. O […] Debora Brito – Repórter da Agência Brasil