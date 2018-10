Um apostador de Curitiba acertou os seis números do Concurso 2.091 da Mega Sena, sorteado na noite de hoje (25) em Jequié (BA), e ganhou um prêmio de R$ 20 milhões. Houve 75 apostas que acertaram a quina e receberão R$ 25 mil cada e 3.855 apostas que acertaram a quadra, que teve um prêmio […]

O candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (25), em Recife, que tem feito todos os acenos possíveis para que Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado no primeiro turno, declare apoio à sua candidatura. No último dia 7, Ciro disse que não votaria em Bolsonaro, mas em seguida viajou para a […]

Os governos federal e de Roraima, o Ministérios Público Federal e o Ministério Público de Roraima fecharam um acordo para a reforma da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo (PAMC) e a construção de um outro presídio de segurança máxima no estado. A informação foi divulgada hoje (25) pelo Ministério da Segurança Pública. Com o acordo, serão liberados R$ […]

Jonas Valente – Repórter Agência Brasil