27 de Junho de 2019 – Ed. 1915

Foi uma nova ação integrada da Força-Tarefa Infância Segura, coordenada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná. A operação destinou-se à fiscalização e blitz educativas e informativas em colégios e escolas municipais do bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Leia a materia completa

Foi uma reunião do Grupo de Trabalho que trata do tema. As ações são vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). Leia a materia completa