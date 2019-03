Entorno do Santuário Nossa Senhora do Rocio será revitalizado A administração dos Portos do Paraná está buscando a liberação de recursos para investir nas obras que vão melhorar o acesso da comunidade local, dos visitantes e peregrinos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27), no salão paroquial do Santuário, em Paranaguá. Leia a materia completa

Paraná quer ampliar negócios e atrair empresas da Alemanha Vice-governador recebe cônsules e diz que o Governo do Estado está aberto a parcerias público-privadas e investimentos da iniciativa privada. Darci Piana também se reuniu com o cônsul-geral do Chile. Leia a materia completa