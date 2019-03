28 de Março de 2019 – Ed. 1853

Desde o começo desta semana, equipes formadas por técnicos do Ministério da Saúde reforçam o trabalho de vigilância nos corredores de transmissão dos municípios de São José do Pinhais, Tijucas, Ponta Grossa e Castro. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira (28), há 13 casos da doença confirmados no Paraná. Leia a materia completa

Abes divulga classificação de quase 2 mil municípios de todas as regiões do Brasil com serviços de água, esgoto e resíduos sólidos. Curitiba foi a única capital premiada com a mais alta pontuação. No total estão classificadas 171 no ranking cidades paranaenses, sendo 156 atendidas pela Sanepar. Leia a materia completa