Sertaneja renova a frota de caminhões e máquinas pesadas

Sertaneja tem melhorado sua frota de caminhões e máquinas pesadas. No último dia 01 de abril, foram apresentados três novos caminhões. Um deles é um caminhão compactador de lixo, viabilizado pelos vereadores Pardinho e o vice-prefeito Valdecir Martins, o Galego, por indicação do Deputado Tercílio Turini. O caminhão VW 17.190 zero quilômetro já foi entregue para a Prefeitura. Esse caminhão irá reforçar a coleta de lixo do município, trazendo mais qualidade de vida para os moradores (veja detalhes nesta edição).

Outro caminhão entregue foi um caminhão fossa, disponibilizado pelo Deputado Estadual Cobra Reporter, a pedido do vereador Thales Tavares. O caminhão, também da marca Volkswagem, modelo 14.190, zero quilômetro, será muito útil para o Samae, na limpeza de fossas e no trabalho de tratamento de esgoto urbano.

Outra grande conquista para o município foi um caminhão poliguindaste, da marca VW modelo 1719, com a caçamba, no valor aproximado de R$ 360 mil. A prefeitura pretende adquirir mais algumas caçambas para utilização em obras do município e também da população, evitando assim a colocação de material nas calçadas e na rua, que podem acabar indo para os bueiros. O Prefeito Jamison observou que para a remoção dos entulhos são necessários um caminhão basculante e uma pá carregadeira, além de funcionários municipais. “Fica muito mais caro e dá mais trabalho. Com o caminhão poliguindaste, a caçamba é deixada na obra e quando estiver cheio, o caminhão vai lá e recolhe. Mais prático, mais econômico e mais rápido. Sertaneja agradece ao deputado Luiz Cláudio Romanelli e o Governador Ratinho Júnior por mais essa conquista, que vai ajudar muito nosso município”, observou.

O Deputado Luiz Cláudio Romanelli também viabilizou um caminhão prancha, para o transporte de máquinas pesadas, como a escavadeira hidráulica, pá carregadeira e outros maquinários. Esse caminhão prancha foi um pedido do Prefeito Jamison e dos vereadores João Paulo Lopes, Cornelinho, Fabio Pimenta, Samuel do Prado, Nivaldo de Paranagi e José Luiz Marcuz. Romanelli dirigiu o novo caminhão, dando “carona” para o Prefeito Jamison. Segundo ele, “é muito bom. Um caminhão poliguindaste moderno, zerado, que vai servir muito a comunidade. Era uma reivindicação antiga de Sertaneja, que o Prefeito Jamison e os vereadores apresentaram faz uns dois anos. Nós conseguimos agora, através do Programa Paraná +Cidades, da Assembleia Legislativa e do Governador Ratinho Júnior. Foi um dinheiro muito bem aplicado. Aliás, tudo que a gente manda para Sertaneja resulta em boas ações para melhorar a vida das pessoas”, completou.

Na ocasião, também foi anunciada a liberação para construção de um novo módulo para a Polícia Ambiental, em Paranagi, no valor de R$ 385 mil, através de emenda parlamentar do Deputado Romanelli, mais uma conquista para Sertaneja.