São três linhas com recursos da Fundação Araucária. Governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que esse investimento é voltado para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Leia a materia completa

Órgãos do Governo do Estado signatários do contrato com a JMK, que até então era responsável pela manutenção da frota de veículos do Estado, deverão analisar os orçamentos, autorizar os reparos e acompanhar a execução dos serviços. Leia a materia completa