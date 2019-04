24 de Abril de 2019 – Ed. 1871

Estado segue entre os cinco que mais criaram empregos formais no país de janeiro a março de 2019, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho. Leia a materia completa

As perspectivas criadas com a obra de infraestrutura foram tratadas na reunião do governador em exercício Darci Piana e o cônsul-geral do Paraguai em Curitiba, Carlos Fleitas. Também foi abordada a ampliação do modal ferroviário. Leia a materia completa