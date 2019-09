A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, junto à Secretaria de Educação, realizou ato cívico no dia 7 Setembro.

O Prefeito Marcos Antônio Voltarelli, o Vice Adriano Vertuan e o Presidente da Câmara Marcos Moura fizeram o hasteamento da bandeira no início da manhã. Após a solenidade foi realizado o tradicional desfile das escolas e entidades do município, além da incrível apresentação da Fanfarra Municipal Alvorada do Sul.

Autoridades se reuniram para a solenidade do ato cívico.

O Prefeito Marcos Antônio Voltarelli, Vice Adriano Vertuan e Presidente da Câmara Marcos Moura fizeram o hasteamento das bandeiras.

Fanfarra Municipal de Alvorada do Sul deu um show. Foi um verdadeiro espetáculo, cheio de emoções.