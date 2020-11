Associação Comercial de Bela Vista realiza debate com candidatos

A ACEB – Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista do Paraíso teve uma iniciativa inusitada e muito proveitosa: Um debate com os candidatos a prefeito e vice nas eleições municipais. Por causa do decreto que proíbe reunião com mais de 30 pessoas, somente a diretoria da ACEB esteve reunida com os candidatos.

No dia 11 de novembro, a reunião foi com o candidato Fabrício Pastore (Jacaré) e no dia 12, foi a vez do candidato a reeleição, Edson Vieira Brene. O principal tópico da reunião foi o plano de ação e projetos para o comércio de Bela Vista do Paraíso. Os candidatos elogiaram a iniciativa da Associação Comercial. Além do plano de governo para o comércio, também foram abordados outros assuntos relativos à cidade, afinal, o progresso e o crescimento do município possuem reflexos direto no comércio.

Infelizmente, devido a pandemia, a reunião não pode ser aberta ao público. A diretoria espera que, no futuro, assuntos desse tipo consigam atingir um número maior de pessoas.

Realizada pela Associação Comercial nos dias 11 e 12 de novembro, antes das eleições do último domingo, debate com os candidatos a Prefeito e Vice de Bela Vista.

No dia 12 o debate foi realizado com candidato a reeleição, Edson Vieira Brene.