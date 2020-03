Campanha do Sicredi incentiva hábito de poupar do brasileiro e distribui R$ 2,5 milhões em prêmios

Quase metade dos brasileiros (49%) têm como principal meta financeira de 2020 guardar dinheiro. A informação identificada no levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) também aponta outras prioridades financeiras neste ano, como viagens (30%) ou a compra/reforma da casa (28%).

“Para a realização de um objetivo é importante o planejamento orçamentário. Com uma reserva financeira fica mais fácil alcançar as metas traçadas a curto e longo prazos”, analisa a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.

Para incentivar o hábito de poupar, o Sicredi promove a partir deste mês a Promoção Poupar e Ganhar sem Parar nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, que vai distribuir R$ 2,5 milhões em prêmios, o maior valor em cinco edições da campanha. A participação é muito simples: a cada R$ 100 de incremento líquido na poupança do associado, um número da sorte será distribuído – se as aplicações forem na modalidade programada (quando há o débito programado mensal para conta poupança do associado), as chances de ganhar são em dobro.

Durante a ação, que segue até dezembro, serão realizados sorteios semanais de R$ 5 mil, um sorteio especial de R$ 500 mil, em comemoração ao mês da poupança, em outubro, além do grande prêmio final R$ 1 milhão, entregue em dezembro de 2020.

Veiculada em rádio, TV, veículos impressos e na internet, a Promoção Poupar e Ganhar sem Parar traz o ator Otávio Müller interpretando uma adaptação da música “Sandra Rosa Madalena”, do cantor Sidney Magal, com versos que incentivam a economia de recursos financeiros para a realização de sonhos.

Poupança gera desenvolvimento

Considerada a modalidade de reserva financeira preferida entre os brasileiros, a poupança realizada em uma instituição financeira cooperativa traz benefícios tanto para o associado quanto para a comunidade onde a cooperativa atua. “Os recursos ajudam a subsidiar a concessão de crédito e gera o que chamamos de ciclo virtuoso para a economia. Além disso, no sistema cooperativo, o associado poupa e participa dos resultados gerados no final de cada ano”, explica Adriana. Na edição de 2019, a campanha proporcionou R$ 500 milhões de incremento anual na poupança do Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

“A modalidade tem muitas vantagens e é uma boa opção para quem está começando a investir ou pretende planejar melhor o orçamento, mas não gosta de correr riscos. A modalidade oferece remuneração garantida, não incide tributação ou taxa de administração, além da disponibilidade de resgate imediato em caso de emergência”, finaliza Adriana.

