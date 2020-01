Descomplica Rural: Granjas com até 6.000 m² terão dispensa de licenciamento; Veja mais

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta segunda-feira (27) o programa Descomplica Rural, que agilizará os processos de licenciamento ambiental no campo. O objetivo é induzir o desenvolvimento sustentável com metodologia mais moderna, e permitir a geração de novos negócios e mais empregos.

A medida atualiza as classificações da produção agropecuária e os tamanhos dos estabelecimentos rurais e dá celeridade às análises dos pedidos de licenças. “Aquilo que chegava a demorar um ano será resolvido em poucos dias. É um marco na modernização da máquina pública”, explicou o governador.

O programa foi formulado por técnicos ambientais e jurídicos do Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest), com apoio do setor produtivo estadual. O lançamento ocorreu durante a Assembleia Geral da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), em Curitiba.

O governador destacou que a iniciativa se soma ao programa Descomplica, que desburocratizou a abertura de empresas no Estado, e que vai beneficiar quem deseja empreender no setor agroindustrial. “O Descomplica Rural é um trabalho de muitos técnicos e ambientalistas no sentido de desburocratizar. É uma metodologia para simplificar as liberações”, afirmou Ratinho Junior.

Ele citou, como exemplo, novas regras para quem já conta com unidade produtiva em sua propriedade rural, e incentivos para novos aviários, granjas e tanques para a produção de peixes. “Ainda há muito investimento represado. Com a agilidade das liberações, esses aportes acontecerão de forma muito rápida”, disse.

Ratinho Junior destacou que o Estado precisa ser indutor do desenvolvimento e da geração de oportunidades de emprego e renda. “Isso demonstra que o Paraná é um Estado que facilita os processos de quem quer empreender, gerar emprego e riqueza, dentro do que historicamente sempre foi feito, de preservação das matas, bacias, rios e todo conjunto da natureza”, complementou.

COMPROMISSO – Segundo o governador, o Paraná tem compromisso com o desenvolvimento sustentável para ampliar a presença dos seus produtos no mercado internacional. “O agricultor paranaense tem a consciência da preservação das microbacias, das nascentes, da reserva legal e da mata ciliar. Mas quem quer abrir um tanque de peixe, sabendo de tudo isso, não pode esperar seis meses para o procedimento da licença”, avaliou. “Isso tem que ser automático, ágil, online e desburocratizado”.

Ratinho Junior também lembra de outro projeto para tornar a produção agropecuária sustentável. “Já estamos transformando dejetos em biogás, que pode ser usado para abastecer os tratores. Ou seja, estamos perto de fechar a cadeia de sustentabilidade. Isso é agricultura responsável”, ressaltou.

DESCOMPLICA RURAL – O principal objetivo do Descomplica Rural é a agilidade nos processos de licenciamento, com segurança ambiental e jurídica. Entre as principais mudanças estão a reclassificação do porte dos empreendimentos da avicultura, permitindo licenciamento mais célere para propriedades com até 12 mil metros quadrados; implementação de prazos estendidos de renovação ambiental; previsão de reserva de 30 mil litros de combustível com dispensa de licença; e implementação de padrões para cultivo de ostras, mexilhões e vieiras.

Outra ação é a inserção de empreendimentos que ainda eram licenciados pelo Sistema Integrado Ambiental (SIA) dentro da nova metodologia estadual. Entre eles estão os de saneamento; cemitérios; fauna silvestre; geração, transmissão e subestação de energia; náuticos; minerários; rodoviários; aeroportos e aeródromos; atividades portuárias; transporte por dutos; além de obras de dragagem, canais para drenagem e retificação de curso de água.

José Volnei Bisognin, presidente em exercício do IAT, explicou que o Descomplica Rural reúne alterações em resoluções, portarias e processos internos da área ambiental para simplificar a relação com a agropecuária. “Como exemplo, havia licenças prévias com validade de dois anos, mas em alguns casos, agora, pode passar a oito ou dez anos. Um aviário com mil metros quadrados não precisa mais de licença para começar, antes precisava do conjunto completo. Os prazos foram dilatados, o que facilita a vida do agricultor, inclusive com economia financeira”, afirmou.

O programa Descomplica Rural também tem como objetivo garantir as prerrogativas do desenvolvimento sustentável no Estado. “Temos compromisso com o povo do Paraná e com as leis ambientais. Não é facilitar, é agilizar. O Paraná foi o Estado que mais licenciou e mais fiscalizou em 2019, foram 30 mil autuações”, complementou Bisognin. Ele citou, ainda, a exigência dos financiadores para a documentação ambiental. “Agora o próprio produtor pode pedir online em alguns casos. As mudanças foram feitas com objetivo de simplificar o dia a dia do agricultor”.

MAIS EMPREGOS – Márcio Nunes, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, disse que a iniciativa só foi possível em decorrência da fusão das autarquias do meio ambiente, o que resultou no Instituto Água e Terra. “É um marco, é o surgimento de um instituto muito forte”, disse.

O novo órgão reúne as estruturas do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, Instituto das Águas do Paraná, Mineropar, Instituto Ambiental do Paraná e Instituto de Florestas do Paraná em uma só.

“Isso gera muita agilidade. O produtor ou o industrial precisava procurar os órgãos separadamente, e outorgas prévias, licenciamentos escalonados, muita burocracia. Facilitamos esse processo”, afirmou o secretário.

Nunes complementou que a missão do Descomplica é aumentar a geração de emprego no campo, mas reforça os cuidados ambientais. “Estamos fazendo os avanços necessários, mas cuidando do meio ambiente, recuperando-o, e entendendo ele a partir do ponto de vista da sustentabilidade, de geração de renda e do turismo”, afirmou.

Para o secretário, a partir do momento que algum investidor está prospectado para realizar um empreendimento, cabe ao Estado dar todas as condições e a orientação para ele finalizar o projeto. “A missão do Estado só termina no dia em que os primeiros funcionários começam a trabalhar”, acrescentou.

Setor produtivo diz que desburocratização incentiva economia



Ágide Meneguette, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), disse que, ao diminuir as dificuldades dos produtores, mas dentro de um ambiente de responsabilidade ambiental, o Governo do Estado aposta no crescimento econômico.



“O produtor vive um emaranhado de burocracias e as vezes têm que bater em várias portas para tocar sua atividade. Temos um acordo com a ONU de transformar o Paraná num Estado com sustentabilidade. No Fórum Econômico de Davos, na Suíça, as discussões mostraram que aqueles que não tiverem compromisso e sustentabilidade reconhecida não terão mercado internacional”, afirmou.



A Faep, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo também firmaram o compromisso de ajudar a treinar os produtores rurais em todo o Estado a fim de explicar as principais alterações metodológicas do Descomplica Rural.

Confira algumas das mudanças do Descomplica Rural

AVICULTURA

Como era

Área construída de confinamento (total em m2):

Micro – até 1.500 m² – dispensa de licenciamento

Mínimo – 1.501 a 2.500 m²

Prazos de validade das licenças:

Licença Ambiental Simplificada: 6 anos, devendo a renovação ser requerida antes da data de sua expiração;

Licença Prévia: 2 anos, não prorrogáveis;

Licença de Instalação: 2 anos, poderá ser renovado;

Licença de Operação: 6 anos, podendo ser renovada.

Como ficou

Área construída de confinamento (total em m2):

Micro – até 6.000 m² – dispensa de licenciamento

Mínimo – 6.001 a 12.000 m²

Prazos de validade das licenças:

Licença Ambiental Simplificada: até 6 anos, podendo ser renovada a critério técnico do órgão ambiental competente;

Licença Prévia: 2 anos, prorrogáveis por mais 2;

Licença de Instalação: 6 anos não sendo passível de renovação;

Licença de Operação: 6 anos, podendo ser renovada.

BOVINOCULTURA

Como era

Para regularização do empreendimento não era possível renovar e ampliar a licença do empreendimento de uma única vez.

Não havia previsão específica de prazos de validade das licenças para os empreendimentos de bovinocultura na Portaria IAP 162/2018.

Como ficou

Licenças poderão ser solicitadas de forma unificada quando o prazo de vencimento da Licença de Operação em renovação for inferior a 1 ano.

Prazos de validade das licenças:

Licença Ambiental Simplificada: até 6 anos, podendo ser renovada a critério técnico do órgão ambiental competente;

Licença Prévia: 2 anos, prorrogáveis por mais 2;

Licença de Instalação: 6 anos sendo passível de renovação;

Licença de Operação: 6 anos, podendo ser renovada.

SUINOCULTURA

Como era

Não havia previsão de novos sistemas de criação.

Não havia previsão específica de prazos de validade das licenças para os empreendimentos.

Como ficou

Institui sistemas de criação: unidade produtora de leitões desmamados; unidade de recria; unidade de terminação wean to finish; central de transbordo/relocação (crechário) 21 a 70 dias de vida; central de transbordo/relocação (terminação) 119 a 196 dias de vida; e unidade produtora de sêmen (UPS).

Prazos de validade das licenças:

Licença Ambiental Simplificada: até 6 anos, podendo ser renovada a critério técnico do órgão ambiental competente;

Licença Prévia: 2 anos, prorrogáveis por mais 2;

Licença de Instalação: 6 anos não sendo passível de renovação;

Licença de Operação: 6 anos, podendo ser renovada.

Fonte: Agência Estadual de Notícias do Paraná.