Sicredi União PR/SP registra crescimento de 24% no patrimônio líquido

Maior cooperativa do Sistema Sicredi, a Sicredi União PR/SP registrou um crescimento em seu patrimônio líquido de 24% em 2019 ante 2018, mantendo a média de crescimento dos últimos dez anos.

Este é apenas um dos números que a cooperativa de crédito vem apresentando em suas assembleias nas quatro regiões em que atua – Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste Paulista – e que se encerram no dia 23 de março, com a realização da Assembleia Geral Ordinária, em Maringá. Ao todo, serão realizadas 89 assembleias, levando as informações a toda base de associados.

Também evoluíram os números de associados, em relação a 2018, em 17%, ultrapassando 238 mil; o de ativos totais em 26%, superando a marca de R$ 5,1 bilhões em 2019; os recursos totais em 25%, fechando 2019 com mais de R$ 3,7 bilhões; e os resultados (sobras) atingindo a marca de R$ 54 milhões, superando a meta em 45%.

O ano de 2019 também marcou o período de grande expansão da cooperativa com a inauguração de 18 novas agências, sendo dez no Estado de São Paulo e oito no Paraná. Outras 11 agências foram reinauguradas em espaços maiores e mais modernos, num movimento inverso ao de grandes bancos que estão fechando suas agências.

“Tivemos um ano fantástico para a cooperativa, de muito crescimento e também de relevância para a comunidade, uma vez que em 11 municípios de nossa base de atendimento só existe a Sicredi União como instituição financeira. Além disso, onde nos instalamos levamos nossos programas sociais, facilitamos o crédito para nossos associados e promovemos o desenvolvimentos”, comenta Machado. Ele destaca ainda que o patrimônio líquido da cooperativa saltou 400% nos últimos dez anos.

Confiança

Os números apresentados nas assembleias agradam aos associados. Mariza Abarca Carmenini, associada da agência de Primeiro de Maio, diz ter imensa satisfação em falar da Sicredi. “A cooperativa veio trazer um leque de opções para o cooperado e com isso o agronegócio em Primeiro de Maio se expandiu. As assembleias esclarecem todas as dúvidas que temos”, comenta. Também de Primeiro de Maio, o empresário Danilo de Luca Bianchi observa que ao participar da assembleia o associado tem informações sobre como anda a instituição financeira da qual faz parte. “E isso é muito bom”.

O associado da agência de Guaravera, Antonio Massao Nakamura, produtor rural, participou da assembleia e elogia a transparência da gestão, o que, na sua opinião, transmite bastante confiança. “É muito bom ter a Sicredi por aqui. Muitos bancos vieram, mas não ficaram muito tempo. É bom podermos contar com a Sicredi”.

O coordenador distrital de Guaravera, Artur Brunete Franco Ferreira, produtor rural e associado da cooperativa de crédito lembra que a Sicredi União é a única instituição financeira presente no distrito. “A cooperativa tem colaborado muito e estimulado o agronegócio em nosso distrito e esse modelo de prestação de contas é bastante claro”, opina.