Creas e Cras da região receberão repasse do Estado

O Governo do Estado vai fortalecer a estrutura de assistência social de 164 municípios paranaenses, com o repasse de R$ 19 milhões para aprimoramento de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além da concessão de benefícios eventuais.

O repasse foi formalizado nesta quinta-feira (10), pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, durante solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

“Esse repasse é para ajudar a aprimorar o trabalho prestado nos Creas e Cras, que são os locais onde as pessoas com vulnerabilidade social são atendidas nos municípios”, explicou o secretário Ney Leprevost. “O Estado faz repasses contínuos para a assistência social e também está construindo mais estruturas em diversas cidades. São espaços fundamentais, porque trabalham na ponta com as pessoas mais pobres”, disse.

Os recursos são do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) e foram aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social. A maior parte dos recursos (R$ 17 milhões) é para qualificar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.

As prefeituras poderão usar o dinheiro para compra de equipamentos ou veículos para o atendimento social feito no Cras e Creas. O objetivo é dar uma resposta mais rápida no acompanhamento e no funcionamento dos serviços socioassistenciais ofertados nestes locais.

Outros R$ 2 milhões são destinados para a oferta de benefícios eventuais, instrumento utilizado para atender necessidades em situações de vulnerabilidade temporária, relacionadas à ocorrência de perdas e danos, de acordo com os objetivos e diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Assistência Social. É o caso, por exemplo, de perdas materiais no caso de vendavais ou enchentes.

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, afirmou que o governo tem o compromisso com a população que utiliza as políticas de assistência social. “O atendimento dos Cras e Creas são sempre muito sensíveis. É onde o governo precisa atuar e dar apoio aos municípios”, disse ele.

“Em um momento de crise econômica e de dificuldades, os problemas da área social se agravam. O governo tem que estar atento, pensar muito no viés de acolhimento e cuidado com as pessoas”, ressaltou Guto Silva.

MUNICÍPIOS – Para Darlan Scalco, presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Pérola (Noroeste), as prefeituras só conseguem executar as políticas de assistência social com apoio dos governos estadual e federal. “São investimentos fundamentais, para fortalecer o trabalho das equipes que atendem as famílias. No momento de dificuldades, é lá que as pessoas batem à porta”, disse.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Simone Gomes; e o vice-presidente, Tadeu Mendes; o superintendente de Governança Social da Casa Civil, Phelipe Mansur; e os deputados estaduais Nelson Luersen, Soldado Adriano José e Alexandre Curi.

Confira a lista dos municípios contemplados

Altônia, Alto Piquiri, Amaporã, Ampére, Anahy, Andirá, Apucarana, Arapongas, Arapoti, Araruna, Araucária, Assis Chateaubriand, Astorga, Atalaia, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Bela Vista da Caroba, Bela Vista do Paraíso, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafeara, Cafelândia, Cafezal do Sul, Cambará, Cambé, Cambira, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Capanema, Cascavel, Chopinzinho, Cidade Gaúcha, Clevelândia, Colombo, Colorado, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, Douradina, Doutor Camargo, Entre Rios do Oeste, Farol, Floraí, Floresta, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Godoy Moreira, Goioerê, Guaraci, Guarapuava, Ibaiti, Icaraíma, Iguaraçu, Iguatu, Imbituva, Iporã, Iracema do Oeste, Irati, Itambé, Ivaiporã, Ivaté, Ivatuba, Jacarezinho, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jataizinho, Jussara, Kaloré, Lapa, Laranjeiras do Sul, Lidianópolis, Lobato, Londrina, Mallet, Mandirituba, Manfrinópolis, Marechal Cândido Rondon, Maria Helena, Marialva, Marilena, Maringá, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, Marumbi, Matinhos, Medianeira, Mercedes, Missal, Nossa Senhora das Graças, Nova Aurora, Nova Esperança, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Londrina, Nova Olímpia, Ortigueira, Paiçandu, Palmeira, Palotina, Paranaguá, Paranapoema, Paranavaí, Paulo Frontin, Pérola, Pinhais, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Prudentópolis, Quarto Centenário, Quatro Barras, Quatro Pontes, Ramilândia, Realeza, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, Rondon, Rosário do Ivaí, Sabáudia, Salto do Itararé, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São João, São Jorge d’Oeste, São Jorge do Patrocínio, São José da Boa Vista, São José das Palmeiras, São José dos Pinhais, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Saudade do Iguaçu, Sengés, Sertaneja, Sertanópolis, Tapejara, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Roxa, Tibagi, Toledo, Tupãssi, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória, Alto Paraíso, Vitorino, Xambrê.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.