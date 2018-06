Junho 2018

A governadora Cida Borghetti participou nesta quarta-feira (27) de encontro com lideranças do Sistema Faep/Senar. Ações na infraestrutura, assistência técnica, articulação da cadeia, entre outras propostas, foram debatidas no encontro com representantes das entidades. Leia a materia completa

Em reunião no Palácio Iguaçu, nesta quarta-feira, a presidente do Conesd, Diana de Lima e Silva, apresentou para a governadora uma série de sugestões e possíveis ações para aprimorar as iniciativas as políticas públicas da área no Estado. Leia a materia completa