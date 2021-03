Associação Comercial de Sertanópolis lidera movimento pela saúde

A ACES – Associação Comercial e Empresarial de Sertanópolis lançou um movimento visando a doação de termômetros digitais para o Serviço Municipal de Saúde. Com as barreiras sanitárias criadas a partir do Decreto Municipal editado na última quinta-feira (dia 18), houve uma dificuldade na questão dos termômetros digitais a laser. O Serviço de Saúde dispunha de poucos aparelhos e a Aces, através do Pres. Vitor Vieira, da Sertseg, lançou uma campanha de doação de novos aparelhos.

A adesão foi imediata. Várias pessoas se sensibilizaram e se dispuseram a ajudar. Segundo Vitor, “havia apenas um aparelho em cada barreira e foram montadas três barreiras nas principais entradas da cidade. As entradas secundárias foram bloqueadas com manilhas. O que acontecia? Quando a enfermeira ou funcionária da saúde media a temperatura do motorista, tinha que dar a volta no carro para medir o acompanhante. Quando paravam mais de um carro, a dificuldade era ainda maior. A gente sabia que para a Prefeitura comprar, teria que licitar e isso iria demandar muito tempo. A saúde não espera. Lançamos essa campanha e o resultado ficou acima de nossa expectativa”, disse contente.

Os doadores dos termômetros foram: Mara Gasparoto (Restaurante Bayanos), Leda Barbieri (Barbieri Agrícola), Paulo Longhi (Instaladora Longhi), Getulio Soares (Jornal da Cidade), Glauco Ghislere (vereador), Paulo Sérgio (Batman, marceneiro). O Reinaldinho da Farmácia conseguiu os equipamentos a preço de custo e o Moinho Globo também se colocou a disposição, mas não foi necessário, uma vez que foram doados 10 aparelhos de medição de temperatura digital a laser.

A Associação Comercial através de seu presidente, Vitor Vieira está de parabéns pela iniciativa. Essa mobilização foi uma prova da união dos moradores da cidade pelo bem de todos. Cada um fazendo um pouco de sua parte, faz a diferença.

Doação dos termômetros digitais: Na foto estão a Diretora do Hospital, Giovana Martins e Marilda da Silva, ao lado do jornalista Getulio Soares do Jornal da Cidade e o Pres. da Aces, Vitor Vieira.

Barreira sanitária no entrada do Lago Tabocó, rodovia sentido Ibiporã

Barreira do Trevo Rodovia sentido Bela Vista.