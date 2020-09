Campanha Eu coopero com a Economia Local dá novo ânimo ao comércio

A campanha “Eu coopero com a economia local”, idealizada pelo sistema Sicredi, já começa a se espalhar pelas cidades da Regional Norte da cooperativa Sicredi União PR/SP, num movimento que vem contagiando e conscientizando comerciantes e empresários. O objetivo da campanha é incentivar o consumo de produtos locais de todos os ramos de negócios.

A empresária Karina Aliano, de Ibiporã, proprietária da loja de roupas Evana Bloom , não teve dúvidas em abraçar a campanha. “Logo que conheci os objetivos, achei muito bacana. Vejo que muitas pessoas saem de Ibiporã para comprar em outras cidades por não terem um olhar para o comércio local. Minha loja é pequena, mas emprego quatro pessoas” comenta.

Simpatizante do cooperativismo há bastante tempo, Karina comenta que sempre teve a atitude de comprar e também divulgar, em sua rede social, o comércio local. “Quero mostrar para os moradores de Ibiporã que aqui também tem um local para comprar um bom perfume, uma boa roupa”, comenta.

Num momento em que muitos passam por dificuldades, a empresária considera que a campanha vem em boa hora. “Vemos grandes redes fechando e o comércio local está sobrevivendo. E precisa continuar porque o dinheiro gira no município”.

Em Londrina, o empresário Milton Pavan, do restaurante Pastel Mel, aderiu à campanha e despertou para a importância de fortalecer o comércio local. “Não era algo que eu pensava antes. Buscava o que me agradasse, independentemente de estar longe ou perto. Mas, se olhasse bem, veria que tinha aqui do lado”, comenta.

Para ele, a campanha tem o mérito de reforçar o espírito de coletividade. “Quando o entorno vai se fortalecendo começa um movimento como uma onda, que vai aumentando e conscientizando muitos outros”, diz.

Resgate

O diretor-executivo da Sicredi União PR/SP, Rogério Machado, explica que o movimento começou, teoricamente em 2014, quando surgiu a ideia de resgatar o modelo de criação do sistema Sicredi, que era de se aproximar dos empresários locais. “Em 1985, a cooperativa Sicredi União PR/SP começou dessa forma e agora queremos resgatar essas iniciativas”, lembrou.

A estratégia da campanha será impactar positivamente diversos públicos, desde pequenos comerciantes e produtores rurais, para que se sintam apoiados pela campanha; associados do Sicredi, para que contribuam com a divulgação das mensagens e aproveitem oportunidades de negócio que possam surgir com ela; e consumidores, para que se conscientizem sobre seu papel na movimentação da economia de suas regiões por meio de seu comportamento de consumo. A iniciativa também convida entidades e os meios de comunicação para se engajarem e fortalecer a propagação do movimento.

Marketplace

Para fomentar as interações comerciais entre seus associados, a instituição disponibiliza desde 2019 o Sicredi Conecta, aplicativo de marketplace que permite a eles fazerem anúncios e vendas de produtos e serviços, sem cobrança de taxas por isso. A solução tecnológica impulsiona empreendedorismo em diversos setores da economia e regiões do país.

Na solução já é utilizada por cooperativas de crédito filiadas ao Sicredi em 15 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Hot site

A Sicredi também colocou no ar um hotsite que servirá de fonte de informações e ferramenta de apoio a empresários – https://economialocalsicredi.com.br/. Em destaque na home, um vídeo-manifesto dá as boas-vindas aos visitantes com explicações sobre o que é o movimento e seus objetivos, ressaltando os efeitos transformadores do cooperativismo como impulsionador de economias regionais e, portanto, um dos motores da economia brasileira.

Em uma área específica para empreendedores que buscam desenvolver seus negócios, estão disponíveis vídeos gravados por colaboradores do Sicredi que explicam o que são as redes sociais, como criar contas empresariais nessas mídias, dicas de conteúdo, micromarketing, atendimento, fluxo de caixa, negociação com fornecedores e oportunidades de inovação com meios de pagamento digitais. Temas como esses também são abordados em e-books, disponibilizados para download.

Os visitantes do hotsite do movimento “Eu Coopero com a Economia Local” podem ter acesso a um gerador de anúncios digitais com o qual empresários podem criar, de maneira personalizada, cards para Facebook, folhetos e banners, entre outros itens de comunicação online que os ajudam a impulsionar os seus estabelecimentos em ambientes digitais. Há também informações sobre o aplicativo Sicredi Conecta, marketplace com o qual associados do Sicredi podem realizar negócios entre si.

“Acredito muito nessa campanha e queremos que ela seja relevante para associados, e percebida por toda a comunidade”, destacou Machado.

Case do Cliente Pastel Mel de Londrina/Pr.

Case de cliente em loja de varejo na cidade de Ibiporã – PR.

Fonte: Assessoria de Imprensa.