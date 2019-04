Convênio para recape

O Prefeito de Florestópolis, Nelson Júnior, assinou, no último dia 12 de abril, durante a interinidade do Governo Estadual, que ocorreu na Expolondrina, no Parque de Exposições Ney Braga, a assinatura de um convênio com a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), visando o recape asfáltico de diversas ruas do município.

Participaram da assinatura, além do Prefeito de Florestópolis, o Governador Ratinho Massa Júnior, os deputados Alexandre Curi, Luiza Canziani, Cobra Reporter e o Secretário da SEIL, Sandro Alex de Oliveira.

Segundo a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, os projetos serão executados e submetidos à aprovação da Secretaria. Existem várias ruas que necessitam de recuperação e um projeto encontra-se em andamento, através de convênio com o DER, aguardando apenas a finalização.

A verba é a fundo perdido e, segundo Nelson Júnior, “foram feitos alguns (recapes) em trechos de ruas. Com a finalização do convênio com o DER e mais este novo convênio, daremos continuidade ao trabalho, cujos resultados virão de encontro com a necessidade do município em melhorar as vias urbanas. Mesmo aguardando esses convênios, o trabalho não para e estamos finalizando um trecho na entrada da cidade, que tinha sérios problemas de drenagem de águas de chuva. Administrar é assim. Os problemas vão aparecendo e a gente vai procurando resolver dentro das possibilidades. Esse convênio é muito importante e agradeço ao Governador Ratinho Júnior e nossos deputados pelo empenho”, concluiu.

Acima, Nelson Júnior, Prefeito de Florestópolis, o Governador Ratinho Massa Júnior, os deputados Alexandre Curi, Luiza Canziani, Cobra Reporter e o Secretário da SEIL, Sandro Alex de Oliveira.